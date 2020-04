Metallica dona 350.000 dólares para combatir el COVID-19

James Hetfield y compañía demostraron una vez más el gran apoyo que brindan en momentos difíciles a los más necesitados. En esta oportunidad la agrupación brindó un gran aporte económico para combatir el coronavirus.

En total fueron 350.000 dólares los que donó Metallica a través de la fundación All Within My Hands, donde informaron a través de un comunicado que “a raíz de la propagación del coronavirus, las personas más vulnerables en nuestras comunidades necesitan ayuda ahora más que nunca”.

Pero las donaciones no acaban ahí, pues la banda anunció que su acción incentivó a los fans, quienes hasta el momento han donado 15 mil dólares gracias a la serie de streamings que ha transmitido la agrupación con fines de recaudar dinero para los más afectados por la pandemia.

Las transmisiones del #MetallicaMondays se transmiten todos los lunes y estarán vigentes con el objetivo de recaudar más dinero.