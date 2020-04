Médica denuncia que intentaron bañarla y atacarla en la calle por temor al coronavirus

Luego de que se difundiera información falsa que aseguraba que una doctora, que no quiso revelar su identidad, estaba contagiada de coronavirus, los vecinos de la trabajadora de salud la atacaron e intentaron bañarla en plena calle.

La mujer, única trabajadora de salud de la zona rural de Magangué, Bolívar, denunció a Noticias Caracol que cuando llegó de un viaje a Cartagena fue increpada por sus vecinos, quienes le gritaron en varias ocasiones: “Vete, pero vete, vete de aquí”.

En un video, la médica también aseguró que sus vecinos intentaron lanzarle piedras:

“Comienzan a gritarme, que me vaya, que me vaya. Había un señor que decía que no respondían por lo que hacían y que me fuera. A lo lejos, logré ver unas personas que tenían piedras en las manos”.