Liam Gallagher pone humor al aislamiento y se lava las manos cantando canciones de Oasis

Cuando el aburrimiento por el confinamiento es la norma, las redes sociales son más que nunca una vía de escape, una ventana al mundo y una herramienta indispensable para mantenernos conectados.

Y Liam Gallagher se aburre mucho. Por eso está dando mucho que hablar durante los últimos días por sus mensajes en Twitter y, ahora, por una costumbre divertida con la que pone humor contra el coronavirus.

Alriiiiiiiiiiight 1 more this is it, its a beauty I wanna dedicate this to the 1 n only Simon Aldred love you Rasta LG x pic.twitter.com/wWOuHVohXk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020