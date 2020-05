La fuerza no la acompañó: detienen a mujer que portó traje de Stormtrooper el 4 de mayo

El 4 de mayo fue uno de los días más esperados por los fanáticos de Star Wars, pues ene eta fecha de celebra todo le mundo festeja la historia creada por George Lucas que llegó a finales de lo 70´s.

A esta celebración se unió una mujer de Lethbridge, Alberta en Canadá, quien lució un atuendo increíble de uno de los Stormtrooper en pleno May The 4th, como se le llama a esta fecha. Sin embargo, la policía de su país no la dejó celebrar como quería este gran día.

La mujer, que salió con su atuendo se dirigió al estacionamiento con el traje cuando cuando unos uniformados de la policía la abordaron para quitarle el arma que portaba, la cual hacía parte de su traje.

Según los medios locales, la mujer fue obligada a tirar su arma al piso, pero como llevaba puesto el casco de Stormtrooper, no escuchó las indicaciones. Los agentes, al ver que la fanática no acató la orden, pues la derribaron y la esposaron.