Desde la llegada del COVID-19 a diferentes rincones del mundo, no han faltado los supuestos jarabes, remedios, cultos, baños y hasta supuestas vacunas que prometen acabar con el brote.

De esta manera, un guía espiritual de Ratlam, India, prometía a los contagiados “quitarles” el virus con tan solo besar sus manos; así es como según el gurú lograba “exorcizar” el virus y sacarlo del cuerpo de los contagiados.

Son embargo no todo fue alegría para este guía, pues de tanto besar las manos de los contagiados, dio positivo para COVID-19 y murió al día siguiente, según reportó The Times of India.

Además, y como si fuera poco, este espiritista contagió a 20 de sus fieles, dentro de los cuales se encuentran 7 de sus familiares. Sin embargo, no se descarta que este líder antes de su muerte haya causado más contagios con sus besitos.

Según reportan medios locales, al menos 29 personas que visitaron a este sujeto en sus cultos fueron aislados por sospechas de COVID-19.

pero recordemos que no es la primera vez que se conoce un caso como estos, pues en mayo un pastor que aseguraba curar “enfermos de coronavirus” también murió.