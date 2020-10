Foo Fighters anuncia concierto virtual y ya tenemos plan para el fin de semana

Se trata del festival virtual Save Our Stages, e cual tiene como objetivo reunir a importantes referentes del rock n roll para ayudar a los foros de música independiente, un gesto al que se unió Foo Fighters.

Desde el 16 al 18 de octubre estará habilitado el festival streaming Save Our Stages a través del canal del National Independent Venue Association.

El festival contará con la participación de Portugal. the Man, Rise Against, Black Pumas, The Lumineers y muchos más. Para revisar toda la programación del Save Our Stages revise y de una vez prográmese. Por su parte, Foo Fighters se presentará a las 9:35 pm este sábado 17 de octubre.