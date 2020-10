¡Qué violencia! Esposo le celebró el cumpleaños a su pareja con un funeral

Según le reveló al portal The Mirror, el hombre entró al lugar y fue totalmente ignorado por los asistentes al funeral, quienes se encontraban reunidos mientras recordaban las razones del porqué amaban al cumpleañero. “Me senté en una de las sillas y miré el servicio. Fue tan encantador, divertido y morboso y me encantó cada segundo”, afirmó McCann.

Mire también: VIDEO: sujeto decidió nadar con un caimán y recibió un gran mordisco

La particular anécdota le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, en donde ya cuenta con más de 2.000 ‘Me gusta’ y cientos de Retweets.

In 2017 my husband (then boyfriend) threw a surprise funeral for my birthday because “people shouldn’t have to die in order for their friends to gather and say why they loved them.” He instructed everyone to ignore me so it would be like I was a ghost visiting my own wake. pic.twitter.com/bQkzjW4w8Q

— Eli McCann (@EliMcCann) October 22, 2020