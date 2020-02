Distraída madre quiso llevar a sus hijos al colegio, pero cuando llegó descubrió que los dejó en casa

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a una madre no aguantar la risa al notar el error que cometió.

Vea También: El póster con el que Los Simpson homenajean a los ‘Avengers’

La mujer, quiso llevar a sus hijos al colegio, pero cuando llegó a la institución, se dio cuenta que sus hijos no estaban dentro del carro, pues los dejó en la casa.

Entre risas, la mujer grabó todo lo sucedido:

Aquí el gracioso video:

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020