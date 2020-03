Coronavirus: Pornhub ofrece su contenido premium GRATIS a TODO el mundo

La empresa de entretenimiento para adultos quiere que la propagación del coronavirus se detenga en el mundo, y para que las personas se queden en casa, lanzó su catálogo Premium totalmente gratis.

La página porno publicó en sus redes sociales:

Aunque PornHub ya había puesto su servicio gratis en Italia y España, la empresa quiere que el número de contagiados sea menor en TODO el mundo.

La empresa canadiense calculó cuánto dinero habría ganado con nuevas conexiones premium y lo donará a la lucha contra el coronavirus.

Las personas que deseen acceder al servicio Premium de la página deberán registrarse, responder si aceptan el aislamiento para ver ese contenido, prometer lavarse las manos regularmente y mantener “distancia social”.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020