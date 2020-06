Comparten fotos del iceberg que hundió al Titanic

El 15 de abril de 1912 se hundió en el océano Atlántico el Titanic, uno de los barcos más grandes de su época, luego de que se chocara con un iceberg que le generó daños en su estructura. En el lamentable hecho murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo.

A más de un siglo del lamentable hecho, una foto del iceberg que hizo que se hundiera salió a la luz y será subastada el próximo 20 de junio en Reino Unido, así lo afirmo el medio Daily Mail.

La imagen del iceberg fue tomada dos días antes de que se hundiera el Titanic por el capitán del barco de pasajeros SS Etonian, W Wood.

“41°50 N 49°50 O, el 12 de abril a las 16:00” es el texto que acompaña a la foto del iceberg que el capitán W Wood le envío a su bisabuelo:

En la carta que el capitán le envió a su bisabuelo, también se afirma que su barco pasó por el lugar 40 horas antes que el Titanic, por lo que pudieron verlo con luz del día.

La imagen del iceberg será subastada por Andrew Aldridge por un valor de 12.000 libras esterlinas, unos 15.000 dólares estadounidenses.

Aquí la foto:

The ‘iceberg that sunk the Titanic’ : This mound of ice was pictured and recorded along with co-ordinates by captain W Wood of the SS Etonian a ship passing the iceberg TWO DAYS before the Titanic was struck killing 1,522 on board pic.twitter.com/RA1XfcTr7Q

