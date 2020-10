Anuncio de carro calcinado desata ola de memes y reacciones en redes sociales

Solo basta con navegar algunas horas en internet para darse cuenta que a través de la web se consiguen toda clase de productos para todos los gustos, precios y ubicación.

Por esta razón un nuevo anuncio ha desatado toda clase de comentarios en redes sociales, y no es para menos, pues el anuncio ofrece un vehículo Mini Countryman hecho pedazos, logrando captar la atención de quienes se burlaron no solo del optimismo del vendedor, sino también de quien se anime a comprar el carro.

“¿Te doy un consejo? Compra ese carro” dice una de las publicaciones que se burló de la oferta, y no es para menos, pues quién no recuerda el capítulo de Los Simpson llamado “Homie the Clown”, el cual pertenece a la sexta temporada y cuenta cómo Homero quiso suplantar a Krusty, el payaso, pero no sabía que este personaje tenía deudas con Tony “el gordo”.