4 teorías que explican el regreso de Hopper en Stranger Things

Tal y como reveló el primer avance de Stranger Things 4, el carismático sheriff de policía Hopper está de vuelta tras su desaparición al final de la última temporada. Esto inevitablemente ha llevado a los fans a hacer todo tipo de especulaciones sobre el futuro del personaje. ¿Lo tienen los rusos? ¿Está en el mundo espejo? Aquí van cuatro teorías de Stranger Things 4.

Al final de la 3ª temporada, Hopper parecía haber muerto atrapado en al explosión del laboratorio de experimentación ruso. Pero la escena post-créditos del último episodio reveló que los soviéticos tenían preso a un estadounidense, que muy posiblemente sea el propio Hopper.

Con ésta premisa, han empezado a circular en las redes sociales una serie de teorías, algunas más disparatadas que otras. Una de ellas señala que la nueva ubicación del sheriff en Rusia podría guardar relación con su papel como el Guardián Rojo en la película de Viuda Negra. Aunque esto por supuesto es más que improbable.

