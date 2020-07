3 conciertos rock que marcaron historia en Bogotá

Los rockeros más longevos como Juankiss, sabrán a qué nos referimos cuando decimos que durante un par de décadas no era posible imaginar artistas rock internacionales de gran talla en Colombia. Por eso, las primeras veces que las bandas más enigmáticas del rock han pisado nuestra tierra, automáticamente han marcado la historia del género en Colombia. Hoy, presentamos un recuento de los shows de rock más importantes que han sucedido en Bogotá y que a más de uno le despertará una gran nostalgia.

1. Guns N’ Roses – 1992

El 29 de noviembre de 1992 en Bogotá, una de las bandas de rock más importantes en el mundo, se subía a una tarima del Estadio Nemesio Camacho el Campín para ofrecer, lo que se suponía, iban a ser las dos horas más eufóricas de ese año.

A ciencia cierta, nada pasó como debió haber pasado en esa fecha. Antes de venir a Colombia, la banda hacía su paso por Venezuela, pero por ciertos problemas políticos del país, la agrupación se vio en la obligación de salir de allí sin su montaje. Por lo tanto, los empresarios del concierto decidieron traer una tarima y un techo directamente de Miami, el cual fue destruido por un aguacero que se presentó dos días antes del concierto.

Finalmente, el día del show, Axl Rose y Slash se subieron a la tarima con un aguacero torrencial, cantaron tres canciones: November Rain, Paradise City y Welcome to the jungle, y bajaron de la tarima dejando graves enfrentamientos de orden público en Bogotá.

2. Metallica – 1999

De los errores se aprende y para el concierto de Metallica en Bogotá, el 2 de mayo de 1999, las cosas salieron mucho mejor. La banda telonera fue La Pestilencia. Dilson Díaz y compañía eran los encargados de preparar al público para recibir a, como él mismo lo dijo ese día: “Metallica, la banda más grande del planeta, hijuepu%$s”.

La agrupación no pasó un solo día en Bogotá, se encontraban en Las Bahamas y llegaron directamente a tocar en el concierto. Para ese día, 100.000 personas los estaban esperando en el parque Simón Bolívar.

19 canciones fueron tocadas ese día en tarima en más de dos horas. Un setlist cargado de clásicos como Master of Puppets, Seek and Destroy, Whiplash, entre muchas otras, consolidaron este show como el concierto del siglo en Colombia. Aunque también se generaron algunos disturbios, es un recuerdo imborrable para los rockeros de esta ciudad y del país.

– Paul McCartney – 2012

¿Quién en sus más profundos sueños imaginó ver a un ex beatle en Colombia?. Este fue, sin duda, uno de los shows que unió a las nuevas generaciones del rock con aquellas que son un poco más clásicas. El 19 de abril de 2012 el estadio Nemesio Camacho el Campín fue el lugar de encuentro de abuelos, papás y nietos, quienes juntos iban a ver al hombre que compuso gran parte de la historia musical de una de las bandas más importantes de todos los tiempos: The Beatles.

Puntual como el inglés que es, a las 9 en punto de la noche, Paul McCartney salió al escenario “Hola Bogotá. Hola, Colombia” gritó. La emoción del público llegó a su punto más alto.

2 horas 40 minutos de show lleno de clásicos como All my Loving, Paperback Whiter, Let it be, Hey Jude, Get Back, Lady Madonna, quedaron en la memoria de los rockeros de este país. El concierto no tuvo ningún incidente de orden público. La noche fue perfecta para el rock en Bogotá.

Podríamos mencionar varios conciertos que han marcado historia de Colombia, las primeras veces de bandas como Foo Fighters, The Rolling Stones, Roger Waters, Coldplay, U2, entre muchos otros. Pero le dejamos la tarea a usted: ¿cuál ha sido el concierto de rock que ha marcado su historia y qué es lo que más recuerda de ese show?. ¡Los leemos!