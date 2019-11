Liam Gallagher acusa a su hermano Noel de intentar censurarle en Twitter

El exvocalista de Oasis ha asegurado en su último tuit que el “equipo” de su hermano habría estado moviendo ciertos hilos para cerrar su cuenta en la plataforma.

Puede que el fundador y director gerente de Twitter, Jack Dorsey, ya haya explicado en varias ocasiones que la política de uso de Twitter -a la que algunos critican por ser excesivamente benevolente contra los insultos mientras que otros la acusan precisamente de lo contrario, de ser demasiado restrictiva- no atenta en ningún caso contra la libertad de expresión ejercida de forma responsable.

Sin embargo, el exvocalista de la difunta banda Oasis, Liam Gallagher, acaba de denunciar abiertamente que su cuenta en la plataforma estaría siendo boicoteada nada menos que por parte del “equipo” de su hermano mayor Noel, con quien no mantiene una relación precisamente cordial desde hace diez años y del que ahora asegura que está tratando simple y llanamente de silenciarle por sus irreverentes declaraciones.

“Me llegan noticias de que el equipo de NG [Noel Gallagher] está tratando de cerrar mi cuenta de Twitter porque no le gustan mis tuits… Buena suerte, pequeño capu***, sabes que lo vas a tener difícil. Eso de dividir y conquistar nunca funciona, y la gente ya conoce tu número”, reza el incendiario mensaje que le ha dirigido este lunes por medio de su espacio personal.

So news reaches me from a far that team NG are trying to get me shut down on twitter coz they don’t like my tweets did dums good luck you little fart c’mon you know LG x

