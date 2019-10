La revista inglesa Kerrang! se atrevió a realizar una muy selectiva lista de Limp Bizkit y las más importantes canciones de su discografía, recordando la incidencia que tuvo esta banda formada en la ciudad de Jacksonville, Florida, en 1994; no solo en el rock , sino en la cultura popular, dado su estilo marcado por el nu metal y rap metal.

“Seguramente nunca ha existido una canción tan autoexplicativa como el himno característico de Limp Bizkit”, dice parte del texto que explica la elección de uno de los singles de “Significant Other” (1999)

Estas son las 20 mejores canciones de Limp Bizkit, según la revista.

01. ‘Break Stuff’

02. ‘My Generation’

03. ‘Nookie’

04. ‘Take a Look Around’

05. ‘Faith’

06. ‘My Way’

07. ‘Boiler’

08. ‘Counterfeit’

09. ‘Rollin’ (Aid Raid Vehicle)’

10. ‘Ready to Go’

11. ‘Livin’ It Up’

12. ‘Eat You Alive’

13. ‘Show Me What You Got’

14. ‘N 2 Gether Now’

15. ‘Hot Dog’

16. ‘Stuck’

17. ‘Gold Cobra’

18. ‘Full Nelson’

19. ‘Re-Arranged’

20. ‘Pollution’