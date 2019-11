Aliste cobija y vea lo que trae Netflix para noviembre

Si bien algunos se interponen a dejar vivir noviembre antes de poner sus adornos navideños, pues para Netflix es un mes que llega con estrenos, por eso vale la pena repasar lo que traerá el servicio streaming para este mes:

Series

“The End of the F***ing World”. Temporada 2 (5/11/2019)

“The Crown”. Temporada 3 (17/11/2019)

“Atypical”. Temporada 3 (1/11/2019)

“Queer Eye: We’re in Japan!” (1/11/2019)

“American Son” (1/11/2019)

“Alta mar”. Temporada 2 (22/11/2019)

“Hache” (1/11/2019)

“Nailed it! ¡Felices fiestas!”. Temporada 2 (22/11/2019)

“Feliz lo que quieras” (28/11/2019)

“The Toys That Made Us”. Temporada 3 (15/11/2019)

“Final Space”. Temporada 2 (24/11/2019)

“Las películas que nos formaron” (29/11/2019)

“Historias del narcomundo” (22/11/2019)

“Distrito salvaje”. Temporada 2 (8/11/2019)

“Huevos verdes con jamón” (8/11/2019)

“Sugar Rush: Delicias navideñas” (29/11/2019)

Películas

“El rey” (1/11/2019)

“El Irlandés” (27/11/2019)

“Noches blancas” (8/11/2019)

“Justicia del Ártico: Escuadrón del trueno” (29/11/2019)

“La leyenda de Klaus” (15/11/2019)

“El caballero de la Navidad” (21/11/2019)

“Navidad en África” (1/11/2019)

“La música del terremoto” (15/11/2019)

“Navidad, loca Navidad” (28/11/2019)

“El hombre sin gravedad” (1/11/2019)

“Baywatch: Guardianes de la bahía” (9/11/2019)

“La inspiradora historia de Vinny Pazienza” (15/11/2019)

“Rápidos y furiosos 8” (11/11/2019)

“Lo nunca visto” (2/11/2019)

“Comer, rezar, amar” (1/11/2019)

“Gandhi” (1/11/2019)

“Euforia” (1/11/2019)

“De canción en canción” (21/11/2019)

Documentales

“Paradise en llamas” (1/11/2019)

“Maradona en Sinaloa” (13/11/2019)

“Seth Meyers: Lobby Baby” (5/11/2019)

“Mike Birbiglia: The New One” (26/11/2019)

“Jeff Garlin: Our Man In Chicago” (12/11/2019)

“El diablo de al lado” (4/11/2019)

“Lorena, la de pies ligeros” (20/11/2019)

“Iliza: Unveiled” (19/11/2019)

“Sociedad de consumo” (27/11/2019)

“Zoé: Panoramas” (1/11/2019)

“¿Qué co#o está pasando?” (26/11/2019)

Niños

“GO! La fiesta inolvidable” (15/11/2019)

“Príncipe de los dragones”. Temporada 3 (22/11/2019)

“Hola, ninja” (01/11/2019)

“Gauko, la niña dinosaurio” (22/11/2019)

“Los Supermonstruos salvan la Navidad” (26/11/2019)

“Trolls: ¡No pierdas el ritmo!”. Temporada 8 (22/11/2019)

“She-Ra y las princesas del poder”. Temporada 4 (5/11/2019)

“Los Muppets en Nueva York” (1/11/2019)

“Vera: Deseos de invierno” (26/11/2019)

Anime

“Levius” (Próximamente)

“Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans”. Temporada 1 (1/11/2019)

“Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans”. Temporada 2 (1/11/2019)