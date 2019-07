¡El Top Ten del Sónar 2019!

Por Laureano Debat

Twitter: @laureanodebat

Instagram: laureanodebat

Fueron tres días y muchas horas viendo DJ’s, bandas, solistas y toda la variedad propia de un festival de esta magnitud. Y como todo lo que uno ve nunca se puede reflejar de manera certera en un reportaje, no queda otro camino que resumir lo mejor del Sonar Barcelona 2019 en una lista con el top ten del festival. Los 10 mejores shows de este año, aquí:

Snakehips

Entre lo fiestero y lo experimental, el concepto musical tan particular de este dúo anglo-norteamericano empezó a poner bien en alto la fiesta del Sónar de Día del día jueves.

Ver esta publicación en Instagram Best caption this gets three fiddy gooo Una publicación compartida de SNAKEHIPS (~_~;) (@snakehipsmusic) el 10 May, 2019 a las 9:36 PDT

Leon Vynehall

El productor y DJ británico fue lo más cautivante de la tarde del jueves en el escenario Village, el único descubierto del Sónar de Día y el que concentra siempre a la mayor parte de los asistentes. Su estilo ecléctico y su recorrido por múltiples géneros de la electrónica fue una de las marcas imborrables que dejó el festival durante esta edición.

Masego

El jamaiquino Micah Davis, alias Masego, fue una de las propuestas más originales de esta edición del festival. A él le gusta definir su estilo con una sola palabra que combina tres géneros: Traphousejazz. Y en esta trenza musical nos tuvo atrapados e hipnotizados con saxos, teclados y elementos de percusión en un show muy prolijo.

Ver esta publicación en Instagram I’ve been overseas Una publicación compartida de Masego (@masego) el 4 Jul, 2019 a las 1:27 PDT

DJ Krush

El mítico DJ japonés regresó al Sónar para hacer bailar a todos y todas con su hip hop instrumental. Una figura clave para los nuevos beatmakers y para definir estilos como el trip-hop (que hicieran famoso Massiva Attack o Portishead). Un set fiel a su estilo: minimalista, intenso y penetrante.

Ver esta publicación en Instagram 15th November @dehelling Utrecht,Netherland Una publicación compartida de DJKRUSHofficial (@djkrushofficial) el 1 Nov, 2018 a las 8:20 PDT

Underworld

El mítico dúo electrónico de los 90 demostró que sigue vigente con la presentación de su nuevo proyecto “Drift” y los clásicos con que supieron marcar un hito dentro de la escena. Fue el concierto más destacado y masivo del Sónar de Noche del día viernes, no defraudaron e hicieron bailar a miles de personas con himnos como “Born Slippy”.

SebastIAn

Desde Paris, SebastiAn presentó nuevo material en un Sonar Hall repleto, incluyendo un remix de la canción de Charlotte Gainsbourg “A-Ring O’Roses” y un cierre a puro salto con una versión de “Killing in the name” de Rage Against the Machine.

Stormzy

El rap tuvo un protagonismo fundamental en la edición 2019 del Sónar y el rapero londinense Stormzy fue una de las figuras más destacadas del género. Un show en el Sónar de Noche del día viernes donde demostró su crecimiento musical y su magnetismo con el público.

Max Cooper

Además de ser la figura más innovadora del techno irlandés, Max Cooper es un virtuoso pianista y un reconocido productor musical. El set de hora y media del Sónar Hall del día sábado fue una combinación precisa y perfecta entre melodías prolijas y penetrantes con una nueva propuesta audiovisual que debe figurar, sin dudas, entre las más arriesgadas y avanzadas de la escena techno mundial actual.

Skepta

El rey del grime regresó al Sónar con nuevo álbum, “Ignorance Is Bliss”, colmando el escenario del Sónar Club y demostrando un crecimiento sostenido en su carrera musical, un dominio del escenario cada vez mayor y unas melodías cada vez más punzantes y oscuras.

Ver esta publicación en Instagram “NOW YOU SEE ME” @kno.one @splashfestival Una publicación compartida de Skepta (@skeptagram) el 13 Jul, 2019 a las 2:13 PDT

Perel

La productora berlinesa Annegret Fiedler, alias Perel, llegó a Barcelona para dar lo mejor de su mezcla synth-pop y punk. Un show colmado de melodías oníricas e imágenes coloridas, bajo un fondo de graves anunciados y potentes. Un set que hipnótico cada minuto.