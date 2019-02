¿The Show Must Go On? A guitarrista se le enciende el cabello pero no se detiene durante un concierto

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a Bobby Jensen, guitarrista de la banda Hairball, continuar un concierto en Estados Unidos, a pesar de que su cabello y atuendo empezaron a incendiarse.

El joven, quien estuvo literalmente “en llamas”, no paró de cantar ni tocar la guitarra, a pesar de que unas chispas que salieron del escenario empezaron a quemar su cabello.

Aunque otro de los integrantes de la banda quería ayudar a Jensen a apagar las llamas, no lo logró, razón por la que miembros de la agrupación entraron con extintores en mano y apagaron el fuego, mientras el guitarrista cantaba y tocaba su instrumento, como si nada estuviera pasando.

El músico reconoció en una entrevista que en todo momento supo lo que estaba sucediendo:

Jensen también dijo que se sintió como Evil Knievel y explicó que su banda esta preparada para cualquier percance:

“Es por eso que no me viste alucinado. Tengo 100% fe en mis muchachos que me buscarán y me sacarán. Así que solo pensé: ‘Cantaré para todo el mundo mientras estoy en llamas’”