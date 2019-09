El setlist de canciones que podría tocar Weezer en Colombia

El próximo 01 de octubre Weezer llegará a Colombia junto a Foo Figherts y Tenacious D, aterrizando en el Campín de Bogotá, trío con el que celebraremos nuestros cumpleaños. Por esta razón son muchas las preguntas que nos formulamos sobre el setlist que podría traer la agrupación de Rivers Cuomo.

Sin embargo y basados en los conciertos que ha brindado la banda en la gira que los ha llevado por diferentes países recientemente, pues algunos indicios apuntan a que esta sería el listado que podríamos escuchar.

Setlist:

1.- Buddy Holly

2.- My Name Is Jonas

3.- Africa (cover de Toto)

4.- Hash Pipe

5.- In The Garage

6.- Everybody Wants To Rule The World (cover de Tears For Fears)

7.- Surf Wax America

8.- (If You’re Wondering If I Want You To) I Want You To

9.- Undone – The Sweater Song

10.- Holiday

11.- Pork And Beans

12.- Feels Like Summer

13.- The Good Life

14.- Beverly Hills

15.- Happy Together (cover de The Turtles)

16.- Island In The Sun

17.- Perfect Situation

Encore:

18.- Buddy Holly (a capella)

19.- Take On Me (cover de A-Ha)

20.- Say It Ain’t So