Primeras imágenes de Kit Harington (Jon Snow) al interior de una clínica de rehabilitación

Recientemente, se supo que Kit Harington, el actor de 32 años que le dio vida a Jon Snow, decidió internarse en una clínica de rehabilitación, luego de que el estrés por el final de Game Of Thrones le generara problemas con el alcohol.

Una fuente cercana al actor aseguró al medio PageSix, que el fin de la serie fue un golpe duro para Harington:

“El final de GoT realmente golpeó duro a Kit (…) Se dio cuenta de que ‘esto es todo, este es el final’. (GoT) era algo en lo que todos habían trabajado tan duro durante muchos años. Tuvo un momento de, ¿Qué sigue?”.

En las últimas horas, el medio Daily Mail publicó una serie de fotos del actor al interior de Connecticut Privé-Swiss, en las que se le ve vistiendo camiseta manga corta y pantalón de buzo. El mánager del actor afirmó que:

No es la primera vez que Harington tiene problemas a causa de la serie, pues anteriormente había manifestado la presión que sentía por la visibilidad a la que estaba expuesto por ser Jon Snow. En una entrevista, dijo:

Aquí las imágenes:

Kit Harington seen for the first time since entering wellness retreat https://t.co/OmvS4r2ZFD via @MailOnline

