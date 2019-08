Hacer popó día de por medio, la propuesta del presidente de Brasil para cuidar el medioambiente

Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, dio la “fórmula perfecta” para cuidar el medioambiente en su país: “hacer caca día sí, día no”.

El mandatario, quien es escéptico del cambio climático, dijo esto burlándose de una pregunta que le realizó un periodista el pasado viernes sobre el crecimiento económico y la preservación del medioambiente.

La respuesta completa de Bolnasaro al periodista fue:

“Basta con comer un poco menos. Me estás hablando de una contaminación ambiental. Solo con hacer caca día sí, día no, mejoraremos bastante nuestra vida. El mundo crece 70 millones [de habitantes] por año, necesita una política de planificación. No [escribas que] es control, porque sino Folha (uno de los diarios críticos del gobierno) titulará mañana que estoy diciendo que tiene que haber control de la natalidad”.