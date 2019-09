Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron para grabar canción del fallecido John Lennon

Los exbeatles Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron para grabar una versión de ‘Grow Old With Me’, canción escrita por John Lennon antes de morir y que hace parte del álbum ‘Milk and Honey’.

La nueva versión de la canción, que hará parte del álbum de Starr ‘What’s My Name’, estará disponible el próximo 25 de octubre.

En entrevista con NME, Ringo Starr dijo: