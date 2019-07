¡Es oficial! Se vienen dos secuelas de la película ‘Halloween’

El clásico de terror de John Carpenter «La noche de Halloween», estrenado el 1978 que cuenta la historia de Michael Myers, un niño de seis años que la noche de Halloween de 1963 apuñala y mata a su hermana, volverá a la pantalla grande con dos secuelas, así lo hizo saber su creador a través de su cuenta de Twitter.

La primera secuela será “Halloween Kills” y será estrenada el 16 de octubre del 2020 y “Halloween Ends” que será la encargada de darle fin a la saga, llegará el 15 de octubre de 2021.

Parte del equipo que estuvo en la película en 2018, hará parte del proyecto, es decir que se contará con el director David Gordon Green, el escritor Danny McBride y a Jamie Lee Curtis, quien le dará vida a la progratoista Laurie Strode.

The saga of Michael Myers and Laurie Strode isn’t over. #HalloweenKills #HalloweenEnds @HalloweenMovie pic.twitter.com/l4KT8sUo4q

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) July 19, 2019