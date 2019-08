Monos, la premiada y esperada película colombiana, llega este jueves a las salas de cine

La película del director colombiano Alejandro Landes Echavarría, llega este jueves a las salas de cine, luego de un largo recorrido por importantes festivales del mundo, como Sundance y Berlín, y a los que se suman en los próximos días, el Festival de Cine de Lima, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, BFI London Film Festival, Thessaloniki International Film Festival, L’Étrange Festival, Flanders International Film Festival Ghent y Santiago Festival Internacional de Cine.

“Nos llena de emoción seguir llevando MONOS alrededor del mundo. Este año la película dejó de estar contenida en nuestras manos y encontró su razón de ser: el público. Estamos muy agradecidos con la recepción que hemos tenido”, asegura el productor colombiano de la cinta, Santiago Zapata con respecto a estos 22 festivales y los 12 premios recibidos, antes de su estreno en Colombia.

MONOS ha recibido los mejores comentarios de la prensa internacional, uno de los destacados el del reconocido y exigente crítico Peter Bradshaw del diario británico The Guardian “Este abrumador, tenso e inquietante thriller es lo mejor que he visto en Berlín en este año: es una mezcla entre Apocalipsis now, El señor de las moscas y El abrazo de la serpiente”.

La historia es protagonizada por ocho talentos adolescentes que se le midieron a rodar fuertes escenas de acción tanto en el Páramo de Chingaza como en las caudalosas aguas del Río Samaná, sin usar dobles de riesgo. Así, que lo que pretendía ser una historia de sobrevivencia en la ficción, resultó para ellos toda un reto en la realidad. 7 de ellos nunca habían actuado y hoy reciben aplausos y abrazos de quienes han podido apreciar la película.

“MONOS de alguna manera retrata la adolescencia en su protagonismo, una etapa que todos vivimos, que a todos nos marca. Yo creo que nadie es inmune a la adolescencia y la adolescencia no deja a nadie ileso y yo espero que esta película tampoco deje a nadie ileso”, aseguró el director Alejandro Landes.

“La película trasciende los guerreros para hacer una inmersión en los conflictos humanos –agrega su director– no denuncia, es un grito en un momento en el que todos nos estamos haciendo una pregunta. Es una película de descubrimiento, de adolescencia, de hermandad, de pertenecer. Viajamos, de una lucha de poder en la selva, a la locura que rodea a los niños en la guerra”.

Uno de los jóvenes talentos, es Moisés Arias, el actor colombo-estadounidense que se dio a conocer desde muy chico como Rico Suave en la serie Hannah Montana y quien ha participado en películas como El juego de Ender y A dos metros de ti, entre otras producciones. Al igual que en la trama, en la vida real Moisés se convirtió en parte de esta “manada”, por lo menos así quedó claro durante la premier de la película en Bogotá, donde era difícil identificarlo como el actor de gran experiencia en Hollywood.

Con todas estas aristas la cinta resulta atractiva para los diferentes públicos, desde el experimentado amante del buen cine, hasta los jóvenes que al igual que los personajes están experimentando con aspectos tan naturales y propios de su edad como la amistad, el amor, las travesuras o la sexualidad. También para el público colombiano que encontrará en MONOS una mirada nueva sobre la historia reciente de Colombia.

Al ser una historia que bien podría darse en cualquier lugar del mundo y que tampoco tiene una época definida, la película es de fácil penetración en cualquier mercado, quizá este fue uno de los atractivos que encontró en ella la firma Participant Media, la compañía productora cinematográfica a cargo de la distribución en Estados Unidos de las premiadas cintas ROMA y Green Book, que junto a la prestigiosa firma NEON, se encargará de llevarla a otros territorios del mundo. Hoy ya está confirmada en más de 30 países.

Algunos de los asistentes a la premier que se realizó en la Cinemateca de Bogotá esta semana se refirieron a ella:

“Es súper tensionante. Me tocó de dos maneras, como espectador y como alguien que conoció esa realidad desde el periodismo. Me gusta que no es local, la puedes poner en cualquier parte y creo que a cualquier persona le puede gustar. Mis respetos a los actores, es de lo mejor que he visto en el cine colombiano”. Guillermo Prieto ‘Pirry’ – Periodista.

“Estoy impactadísimo, siento que es una película monumental, muy fuerte, difícil hablar de ella apenas saliendo del teatro, pero me pareció que realmente toca fibras”. Luis Alberto Restrepo – Director de Cine y TV.

“Creo que Monos es una película maravillosa, me parece que marca un antes y un después dentro del cine colombiano. Es una película sensorial, tocó todos mis sentidos”. Marcela Mar – Actriz.

“Es un viaje fuertísimo, los personajes son contundentes, las relaciones son muy claras, el sonido es magnífico, la mezcla de sonidos es impresionante y los jóvenes actores parece que tuvieran 30 años de experiencia. Es la película colombiana que más me ha impactado y que más emociones me ha generado”. Fernando ‘El Flaco’ Solórzano – Actor.

“El cine colombiano está demostrando su evolución con esta película que alcanza niveles de expresión artística dignos de ver una y otra vez. Cada momento, cada cuadro están llenos de poesía audiovisual. Una sola vez no es suficiente”. Marlon Moreno – Actor.

“MONOS es una joya. Es una pieza maestra. Maravillosa estética”. Vicky Turbay – Galerista.

“Salí muy sacudido, casi sin palabras, es el horror de una guerra que no quisimos ver y que necesitamos acabar y transformar este país”. Jesús Abad Colorado – Fotógrafo.

“MONOS es una película que va a sorprender enormemente al espectador, una tensión dramática increíble, una fotografía absolutamente maravillosa y una exploración de la condición humana como en pocas películas puede uno ver”. Alejandro Santos – Director Revista Semana.

“Me impresiona como representa lo local siendo completamente universal, como logra decantar la guerra en una metáfora que seguramente se adapta a miles de circunstancias pero que a cada quien le recuerda lo propio”. Ángela Pérez – Subgerente Cultural del Banco de la República.

“MONOS me dolió y me revolcó, por eso valoro mucho que esta historia se cuente, es importante mostrársela al mundo”. Ana María Pulido – Periodista.

“Algo por destacar en Monos es su banda sonora; es un recorrido por las emociones, por la adolescencia, el conflicto, las ilusiones, la pérdida, que acompañada de la fotografía de esta película (que no es otra cosa que el retrato del fascinante país en el que vivimos) hacen una mezcla única y digna de ser vista en la pantalla grande.” Tato Ojeda – Host De Película Los 40 Latam.