Mire completo el concierto de Metallica en Finlandia frente a 55.000 personas

El pasado 16 de julio se llevó a cabo en Hämeenlinna, Finlandia, uno de los conciertos de metal más grandes en el mundo.

55.000 personas, que significa aproximadamente el uno por ciento de la población total del país, vieron juntos a Metallica, quien donó un euro por persona que asistió al evento a la organización benéfica infantil finlandesa Hope Ry.

Así fue el trackslit:

01. Hardwired

02. The Memory Remains

03. Disposable Heroes

04. The God That Failed

05. The Unforgiven

06. Here Comes Revenge

07. Moth Into Flame

08. Sad But True

09. No Leaf Clover (followed by Kirk Hammett and Robert Trujillo solos)

10. Frantic

11. One

12. Master Of Puppets

13. For Whom The Bell Tolls

14. Creeping Death

15. Seek & Destroy

16. Spit Out The Bone

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman