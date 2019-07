Lanzan libro para niños con la historia y música de Metallica

“The ABCs Of Metallica”, una historia alfabética de una de las bandas más importantes del rock, METALLICA, se lanzará el 26 de noviembre a través de Permuted Press.

Con rimas rockeras e ilustraciones en negrita, “The ABCs Of Metallica” repasa la extraordinaria historia de uno de los grupos más famosos del rock ‘n’ roll. Cada letra del alfabeto destaca un momento significativo a lo largo del viaje de la banda, desde sus humildes días de garaje, hasta sus numerosos álbumes clásicos como “… And Justice For All” y “Master Of Puppets”, además cuenta con información biográfica sobre los miembros de la banda.

Howie Abrams es el coautor del libro que cuenta con ilustraciones de Michael “Kaves” McLeer, quien participó en la exhibición “Obey Your Master” de METALLICA en 2012.

Una parte de las ganancias del libro beneficiará a la Fundación All Within My Hands de METALLICA, que se dedica a crear comunidades sostenibles mediante el apoyo a la educación, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos.