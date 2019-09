La música de Arctic Monkeys llega al Planetario de Bogotá

Hasta el 28 de septiembre, el Planetario de Bogotá trae una increíble proyección láser de Arctic Monkeys, banda británica conformada por Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders.

El increíble show de una de las bandas más representativas del rock en la actualidad, estará disponible para los fans todos los viernes y sábados en el Domo del Planetario con una proyección láser de 360 grados.

Algunas de las canciones que podremos disfrutar son Mardy Bum, A Certain Romance, R U Mine? y Do I Wanna Know?

¡#ArcticMonkeys todos los viernes y sábados a las 7:00 p.m. en el domo del Planetario! 🇬🇧💥💂🏻‍♂️ 🤩

🎟 Boletería en la taquilla y en #Tuboleta 👇🏼https://t.co/7rJDD7zIE7 pic.twitter.com/JRtb23FJI8 — planetariobogota (@planetariobta) September 5, 2019

*Si usted es sensible a la luz, el show le puede generar molestia*

Hora: 7:00 p.m.

Duración: 50 minutos

Público sugerido: mayores de 12 años.

Edad Mínima: 4 años

Aforo: 375 personas.

Tarifa: adultos $11.200, estudiantes $9.850, adulto mayor y personas con discapacidad $5.600.