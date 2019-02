Kiss ya comenzó con su gira de despedida y este es su setlist

El pasado jueves 31 de enero Kiss comenzó a despedirse de su carrera con su gira “End Of The Road”. El escenario que abrió su adiós fue el Rogers Arena, en Vancouver, Canadá.

La agrupación se nadó con un repertorio compuesto por 20 canciones que está dividida de la siguiente manera:

Una de “Hotter Than Hell”, otra de “Dressed To Kill”, cinco del ”Destroyer” de 1976, una de “Love Gun” (1976), otra de “Dynasty” (1979), dos de ” Creatures Of The Night” y uno de cada disco a continuación: “Lick It Up”, “Animalize”, “Hot In The Shade”, “Psycho Circus” y “Sonic Boom”.

Y su setlist fue el siguiente:

01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. Say Yeah

05. Heaven’s On Fire

06. War Machine

07. Lick It Up

08. 100,000 Years

09. God Of Thunder

10. Cold Gin

11. Psycho Circus

12. I Love It Loud

13. Hide Your Heart

14. Let Me Go, Rock ‘N’ Roll

15. Love Gun

16. I Was Made For Lovin’ You

17. Black Diamond

Encore:

18. Beth

19. Do You Love Me

20. Rock And Roll All Nite