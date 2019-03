Ingrid Oliveira, la candente clavadista que protagonizó escándalo en Río 2016

En el año 2016, la clavadista brasileña Ingrid Oliveira protagonizó un escándalo en el que se le acusaba de tener relaciones sexuales con su compañero Pedro Gonçalves en la Villa Olímpica, la noche anterior a su participación, algo que le generó que no consiguiera los resultados esperados, así lo mencionaron varios medios en el mundo, luego de que su compañera Giovanna Pedroso la delatara.

Dos años después de lo sucedido, la joven decidió hablar y contar su versión de los hechos.

La joven aceptó que tuvo sexo con su compañero pero que no fue la noche anterior a la competencia, además aclaró que en ningún momento sacó a su compañera de la habitación porque no pasaron la noche juntos y que no fue la única que tuvo relaciones.

La clavadista también desmintió la versión que indica que fue expulsada de los Juegos Olímpicos, pues actualmente se está preparando para Tokio 2020.

Luego del escándalo, la joven se volvió muy popular en las redes sociales, en donde la siguen miles de personas.

