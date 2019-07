Son datos y hay que darlos: top de videojuegos de superhéroes más vendidos

La Comic-Con de San Diego reveló datos de gran importancia para los gamers y este no se queda atrás, pues Mat Piscatella de NPD Group llevó la lista de los videojuegos de superhéroes más vendidos hasta la fecha en los Estados Unidos.

El más exitoso es también el más reciente, viene de la mano de Insomniac Games para Ps4 y se trata a de Spider-Man; al arácnido de Marvel le siguen héroes como Batman: Arkham City y Arkham Knight.

En esta lista también podemos ver los títulos de LEGO y juegos de pelea de DC como Injustice.

Aquí el top 10

1. Spider-Man

2. Batman: Arkham City

3. Batman: Arkham Knight

4. LEGO Batman

5. LEGO Marvel Super Heroes

6. Spider-Man: The Movie

7. Spider-Man: The Movie 2

8. Injustice: Gods Among Us

9. Batman: Arkham Asylum

10. Injustice 2