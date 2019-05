Danicattack y Mad Tree, los embajadores colombianos del Sziget Festival

En el año 2018, Danicattack quedó elegida como la primera banda embajadora del Festival Sziget en nuestro país, algo que los llevó a realizar una gira nacional con 10 conciertos en 7 ciudades y una convocatoria para escoger a la próxima agrupación que representará a Colombia este año.

Luego de recibir más de 150 proyectos, la banda elegida para la Ruta Sziget Festival Colombia 2019 es Mad Tree, la cual será presentada como primera opción para representar a Colombia en Hungría en el Sziget 2020.

Danicattack se encuentra preparándose para representar al país en uno de los festivales más importantes de Europa del 7 al 13 de agosto, el Sziget ‘(isla’ en Húngaro), el cual se lleva a cabo en la isla del Danubio en Budapest, dura 7 días y es disfrutado por más de 500,000 sziudadanos (asistentes) de diferentes partes del mundo.

La embajadora del 2018, Danicattack, estará al lado de grandes bandas y artistas como Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence and the Machine, The 1975, James Blake, Jungle, Idles, The National y Franz Ferdinand.

El Mad Tree lanzó recientemente su álbum Eter, una producción dividida en 4 EPs: Fuego, Tierra, Agua y Aire.