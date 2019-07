Profesora pasará 20 años en la cárcel por tener sexo con un alumno

Brittany Zamora, una profesora de 28 años de Estados Unidos, fue condenada a pasar 20 años en la cárcel luego de que se descubriera que tuvo relaciones sexuales con uno de sus alumnos de 13 años y sedujo a otros.

Predator in the classroom: Brittany Zamora sentenced to 20 years for sexually abusing student https://t.co/9GREZyxNJ7 pic.twitter.com/K3Befa2FIG

Zamora, aceptó los cargos de abuso sexual frente a un juzgado de Arizona, Estados Unidos y se disculpó con los jóvenes y sus familias, sin embargo, luego por medio de su abogada manifestó que la condena era totalmente injusta:

Frente a lo dicho por la abogada de Zamora, una de las madres de los jóvenes expresó que:

De acuerdo con los informes policiales, Zamora sostuvo relaciones sexuales con el estudiante de 13 años en su carro y en el salón de clases.

Durante el juicio, Zamora se defendió diciendo que:

#BrittanyZamora in court this morning. Sentenced to 20 years in prison. She admits she sexually abused her 13yo student when she was a 6th grade teacher at Las Brisas Academy in Goodyear. #12News pic.twitter.com/7sPi0uqQhB

— Antonia Mejia (@AMejia12News) 12 de julio de 2019