Borrachín sufrió fuerte golpe en la cabeza y despertó siendo un genio en matemáticas

Hace más de seis meses, un joven de 22 años conocido por ser uno de los más borrachines de su facultad, sufrió un severo golpe en la cabeza el cual hizo que perdiera la consciencia y fuera trasladado a un centro médico de Bogotá.

Afortunadamente, el joven despertó y hoy en día goza de buena salud, sin embargo, al parecer el golpe generó que su cerebro cambiara, pues sus compañeros de universidad de licenciatura en Matemáticas, el joven pasó de ser un “alcohólico” que se embriagaba todos los días, a ser el mejor de su facultad y lograr resultados tan efectivos, que ha hecho que muchos lo consideren un verdadero genio en las matemáticas.

Uno de sus compañeros afirmó:

“Yo no sé, él dice que después de que intentaran robarlo y lo golpearan, despertó en el hospital sin sentir la necesidad de andar tomando cada rato, es que antes hasta chámber tomaba si no tenía plata y pues pudo dedicarse a sus estudios de pleno, demostrando que no era para nada el lento que todo el mundo creíamos que era, es el mejor de la facultad, no sé, debió ser el golpe que le movió algo en su cabeza”.