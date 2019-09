Así luce a sus 33 años Mileider Gil, la niña de la famosa frase “Me la mecatié en cositas”

Dentro del grupo de enseñanzas y frases que pudo haber dejado una de las producciones colombianas más famosas, como lo es La Vendedora de Rosas, siempre recordaremos uno de sus personajes: Mileider Gil, o mejor conocida como Andrea.

Mileider protagonizó uno de los personajes más recordados de la película: una niña bastante inteligente, quien nunca dejó que las adversidades la vencieran sin importar su calidad de vida y los problemas que tenía que enfrentar a tan corta edad.

A sus 33 años, esta mujer asegura que en la calle aún la recuerdan por su célebre frase “Me la mecatié en cositas”. Además contó a Los Informantes del Canal Caracol hace un tiempo que gracias a la oportunidad en esa película su vida dio giro, añadiendo que se fue de su casa con tan solo cinco años debido a los maltratos a los que era sometida su madre.

“Me metieron a un internado en contra de mi voluntad y yo me portaba muy mal, me escapaba, robaba a mis compañeras, no hacía caso. Un día yo estaba peleando con una monja pues me lavó la boca con jabón porque le había contestado feo, en ese momento estaba Víctor Gaviria y se puso a hablar conmigo de lo que estaba pasando y vio que yo podía estar en su película”