Aquí es donde lloramos: revelan escena inédita de Endgame que conmocionó al mundo

Con tan solo 1 minuto 42 segundos Marvel una vez más conmocionó al mundo con la muerte de Iron Man en la película ‘Avengers: Endgame’, claro, esta vez en su versión extendida, la cual revela algunas escenas inéditas con las que logró destronar a Avatar como la película más exitosa de la historia.

En esta versión muestran como Tony Stark muere lentamente ante la presencia de los demás superhéroes a causa de la lucha contra Thanos.:

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2

— USA TODAY Life (@usatodaylife) July 26, 2019