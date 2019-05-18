15 diseñadores que fueron “malpagados” y se vengaron haciendo un trabajo terrible

El tío Notinerd realizó una recopilación de trabajos realizados por diseñadores que nos les pagaron lo justo y quisieron enseñarles a sus clientes que “lo barato sale caro”.
COMPRÉ ESTA LÁMPARA NOCTURNA PARA QUE MI HIJO NO TENGA MIEDO POR LAS NOCHES
DECIDÍ COMPRAR PASTILLAS LIBRES DE TINTE Y CREO QUE FUE UNA DECISIÓN PELIGROSA
EL BOTÓN DE REDUCIR VOLUMEN DE MI LAPTOP TIENE ALGO MAL
ES MUY FÁCIL ROBAR UNO DE ESTOS SACÁNDOLO DE MANERA FÁCIL DE SU EMPAQUE
ESTA COMPAÑÍA DE PUERTAS CORREDIZAS NO HACE HONOR A SU NOMBRE EN SU ENTRADA
ESTA TAZA NO FUE HECHA PARA DEDOS NORMALES
ESTABA PENSANDO COMPRAR UN FLOTADOR NUEVO HASTA QUE VI ESTE DESASTRE
LOS PASILLOS DE ESTE HOSPITAL INFANTIL PARECEN LA ESCENA DE UN CRIMEN
MI REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC QUE ADVIERTE DEL PELIGRO DEL PLÁSTICO VIENE DENTRO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO
NADA COMO UNA BUENA TAZA DE CAFÉ Y PUNZADAS EN LOS OJOS POR LA MAÑANA
NO SÉ CUÁL ES EL BAÑO AL QUE DEBO ENTRAR
POR UN MOMENTO PENSÉ QUE EL BAÑO DE MI HOTEL ESTABA EMBARRADO CON EXCREMENTO
SACAR PAÑUELOS DE ESTA CAJA ME HACE SENTIR INCÓMODO
SEGUÍ ESTE AUTOBÚS DURANTE 10 MINUTOS PARA PODER TOMAR ESTA OBRA DE ARTE
TOME ESTE PAQUETE DEL MOSTRADOR PENSANDO QUE ERAN TAMPONES, PERO ES UNA SOPA INSTANTÁNEA
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