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Fotogalería

15 diseñadores que fueron “malpagados” y se vengaron haciendo un trabajo terrible

- 18/05/19

El tío Notinerd realizó una recopilación de trabajos realizados por diseñadores que nos les pagaron lo justo y quisieron enseñarles a sus clientes que “lo barato sale caro”.

  • COMPRÉ ESTA LÁMPARA NOCTURNA PARA QUE MI HIJO NO TENGA MIEDO POR LAS NOCHES

  • DECIDÍ COMPRAR PASTILLAS LIBRES DE TINTE Y CREO QUE FUE UNA DECISIÓN PELIGROSA

  • EL BOTÓN DE REDUCIR VOLUMEN DE MI LAPTOP TIENE ALGO MAL

  • ES MUY FÁCIL ROBAR UNO DE ESTOS SACÁNDOLO DE MANERA FÁCIL DE SU EMPAQUE

  • ESTA COMPAÑÍA DE PUERTAS CORREDIZAS NO HACE HONOR A SU NOMBRE EN SU ENTRADA

  • ESTA TAZA NO FUE HECHA PARA DEDOS NORMALES

  • ESTABA PENSANDO COMPRAR UN FLOTADOR NUEVO HASTA QUE VI ESTE DESASTRE

  • LOS PASILLOS DE ESTE HOSPITAL INFANTIL PARECEN LA ESCENA DE UN CRIMEN

  • MI REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC QUE ADVIERTE DEL PELIGRO DEL PLÁSTICO VIENE DENTRO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO

  • NADA COMO UNA BUENA TAZA DE CAFÉ Y PUNZADAS EN LOS OJOS POR LA MAÑANA

  • NO SÉ CUÁL ES EL BAÑO AL QUE DEBO ENTRAR

  • POR UN MOMENTO PENSÉ QUE EL BAÑO DE MI HOTEL ESTABA EMBARRADO CON EXCREMENTO

  • SACAR PAÑUELOS DE ESTA CAJA ME HACE SENTIR INCÓMODO

  • SEGUÍ ESTE AUTOBÚS DURANTE 10 MINUTOS PARA PODER TOMAR ESTA OBRA DE ARTE

  • TOME ESTE PAQUETE DEL MOSTRADOR PENSANDO QUE ERAN TAMPONES, PERO ES UNA SOPA INSTANTÁNEA

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