15 detalles y secretos que pocos notaron en las series de nuestra infancia

Cuando somos niños muchas veces nuestra mente e inocencia no nos dejan ver algunos detalles o secretos que nuestras series de infancia favoritas nos mostraron, por eso, el tío Notinerd realizó una recopilación de detalles y secretos que seguramente pocos notaron cuando eramos unos niños y veíamos dibujos animados.
DESDE 1997, RICA MATSUMOTO HA ESTADO DÁNDOLE SU VOZ A ASH KETCHUM. MÁS DE 20 AÑOS INTERPRETANDO A ESTE PERSONAJE DESDE EL ESTRENO DE LA SERIE.
DONNIE DE LOS THORNBERRYS FUE DOBLADO POR MICHAEL PETER BALZARY MEJOR CONOCIDO COMO FLEA EL BAJISTA DE RED HOT CHILI PEPPERS.
EL CREADOR DE ED, EDD Y EDDY DISEÑÓ A LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE LA SERIE CON LAS LENGUAS DE COLORES TRAS VER A SU HIJO COMIENDO UN DULCE QUE PINTABA SU LENGUA.
EN 2017, SE ESTRENÓ ¡OYE, ARNOLD! LA PELÍCULA Y POR FIN PUDIMOS VER EL TAN ESPERADO BESO ENTRE HELGA Y ARNOLD QUE ESTUVIMOS ESPERANDO DESDE EL ESTRENO DE LA SERIE EN 1996.
EN LA LICENCIA DE CONDUCIR DE PATRICIO ESTRELLA DESCUBRIMOS QUE NO ES CALVO, TIENE CABELLO Y ES ROSA.
EN UN EPISODIO DE BOB ESPONJA, DESCUBRIMOS QUE PATRICIO ESTRELLA Y GARY SON PARIENTES AL VER EL ÁRBOL GENEALÓGICO DEL CARACOL.
ERIC CARTMAN ESTA INSPIRADO EN EL PERSONAJE DE ARCHIE BUNKER DE LA SERIE ALL IN THE FAMILY DE LOS AÑOS 70.
KRUSTY EL PAYASO FUE CREADO PARA SER LA IDENTIDAD SECRETA DE HOMERO EN LOS SIMPSON. AL FINAL, DESECHARON ESTA IDEA Y LO HICIERON OTRO PERSONAJE DE LA SERIE.
LOS ACTORES DE VOZ WAYNE ALLWINE Y RUSSI TAYLOR LE HAN DADO VIDA A MICKEY Y MINNIE MOUSE DESDE 1986. AL IGUAL QUE SUS PERSONAJES ANIMADOS, ELLOS ESTÁN CASADOS EN LA VIDA REAL.
LOS COLORES DE LAS CHICAS SUPERPODEROSAS ESTÁN INSPIRADOS EN LOS DE LAS 3 HADAS DE LA BELLA DURMIENTE
LOS CÓMICS DEL PATO DONALD FUERON PROHIBIDOS EN FINLANDIA POR NO USAR PANTALONES.
SEGÚN LOS CREADORES, TODOS LOS CACHORROS DE !01 DALMATAS TIENEN 32 MANCHAS CADA UNO.
SIEMPRE SE DIJO QUE ARNOLD LLEVABA UNA FALDA ESCOCESA, PERO EN UN EPISODIO NOS MOSTRÓ QUE ERA UNA CAMISA.
TODOS LOS PEQUEÑOS PERSONAJES DE RUGRATS FUERON DOBLADOS POR MUJERES PARA CONSEGUIR UNA VOZ MÁS INFANTIL.
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