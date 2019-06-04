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15 detalles y secretos que pocos notaron en las series de nuestra infancia

- 04/06/19

Cuando somos niños muchas veces nuestra mente e inocencia no nos dejan ver algunos detalles o secretos que nuestras series de infancia favoritas nos mostraron, por eso, el tío Notinerd realizó una recopilación de detalles y secretos que seguramente pocos notaron cuando eramos unos niños y veíamos dibujos animados. 

  • DESDE 1997, RICA MATSUMOTO HA ESTADO DÁNDOLE SU VOZ A ASH KETCHUM. MÁS DE 20 AÑOS INTERPRETANDO A ESTE PERSONAJE DESDE EL ESTRENO DE LA SERIE.

  • DONNIE DE LOS THORNBERRYS FUE DOBLADO POR MICHAEL PETER BALZARY MEJOR CONOCIDO COMO FLEA EL BAJISTA DE RED HOT CHILI PEPPERS.

  • EL CREADOR DE ED, EDD Y EDDY DISEÑÓ A LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE LA SERIE CON LAS LENGUAS DE COLORES TRAS VER A SU HIJO COMIENDO UN DULCE QUE PINTABA SU LENGUA.

  • EN 2017, SE ESTRENÓ ¡OYE, ARNOLD! LA PELÍCULA Y POR FIN PUDIMOS VER EL TAN ESPERADO BESO ENTRE HELGA Y ARNOLD QUE ESTUVIMOS ESPERANDO DESDE EL ESTRENO DE LA SERIE EN 1996.

  • EN LA LICENCIA DE CONDUCIR DE PATRICIO ESTRELLA DESCUBRIMOS QUE NO ES CALVO, TIENE CABELLO Y ES ROSA.

  • EN UN EPISODIO DE BOB ESPONJA, DESCUBRIMOS QUE PATRICIO ESTRELLA Y GARY SON PARIENTES AL VER EL ÁRBOL GENEALÓGICO DEL CARACOL.

  • ERIC CARTMAN ESTA INSPIRADO EN EL PERSONAJE DE ARCHIE BUNKER DE LA SERIE ALL IN THE FAMILY DE LOS AÑOS 70.

  • KRUSTY EL PAYASO FUE CREADO PARA SER LA IDENTIDAD SECRETA DE HOMERO EN LOS SIMPSON. AL FINAL, DESECHARON ESTA IDEA Y LO HICIERON OTRO PERSONAJE DE LA SERIE.

  • LOS ACTORES DE VOZ WAYNE ALLWINE Y RUSSI TAYLOR LE HAN DADO VIDA A MICKEY Y MINNIE MOUSE DESDE 1986. AL IGUAL QUE SUS PERSONAJES ANIMADOS, ELLOS ESTÁN CASADOS EN LA VIDA REAL.

  • LOS COLORES DE LAS CHICAS SUPERPODEROSAS ESTÁN INSPIRADOS EN LOS DE LAS 3 HADAS DE LA BELLA DURMIENTE

  • LOS CÓMICS DEL PATO DONALD FUERON PROHIBIDOS EN FINLANDIA POR NO USAR PANTALONES.

  • SEGÚN LOS CREADORES, TODOS LOS CACHORROS DE !01 DALMATAS TIENEN 32 MANCHAS CADA UNO.

  • SIEMPRE SE DIJO QUE ARNOLD LLEVABA UNA FALDA ESCOCESA, PERO EN UN EPISODIO NOS MOSTRÓ QUE ERA UNA CAMISA.

  • TODOS LOS PEQUEÑOS PERSONAJES DE RUGRATS FUERON DOBLADOS POR MUJERES PARA CONSEGUIR UNA VOZ MÁS INFANTIL.

 

 

 

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