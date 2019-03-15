14 increíbles fotos que muestran el poder del paso del tiempo

El tío Notinerd, realizó una recopilación de fotos que muestran el poder que tiene el paso del tiempo, demostrando la manera en la que pueden cambiar las cosas y el mundo al paso de unos años e incluso días ►
ASÍ ES COMO ME HE IDO ENCOGIENDO JUNTO A MI PERRO
DESPUÉS DE VIVIR CON ESTE RETRATO INCÓMODO DURANTE 15 AÑOS, DECIDÍ CONTRATAR AL MISMO FOTÓGRAFO Y HACERLA DE NUEVO
ENCONTRÉ ESTA ROPA EN EL SUPERMERCADO Y TUVE QUE INTENTAR RECREAR ESTA FOTO DE MI INFANCIA
ESTE ES EL #10YEARCHALLENGE DE MIS PERROS
ESTE ES EL MISMO JUGUETE CON 35 AÑOS DE DIFERENCIA.
HOY CUMPLE 12 AÑOS DE ESTAR JUNTO A MI FAMILIA
MI ABUELO RECREÓ UNA FOTO DE SU INFANCIA DE HACE 80 AÑOS
MI PAPÁ Y YO EN EL MISMO LUGAR CON 24 AÑOS DE DIFERENCIA
MI PERRO YA NO LE GUSTAN LAS CALABAZAS DE PLÁSTICO
MIS PADRES RECREARON SU FOTO DE LUNA DE MIEL DE HACE 40 AÑOS
QUISIMOS RECREAR ESTA FOTO EN MEMORIA DE NUESTROS PADRES
SOLO PASO UN AÑO Y MI GATO YA NO ENTRA EN SU JUGUETE
SON 70 AÑOS DE DIFERENCIA
TONY HAWK CON 10 AÑOS DE DIFERENCIA.
Este anuncio se cierra en 5 sCerrar X