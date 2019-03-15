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Fotogalería

14 increíbles fotos que muestran el poder del paso del tiempo

- 15/03/19

El tío Notinerd, realizó una recopilación de fotos que muestran el poder que tiene el paso del tiempo, demostrando la manera en la que pueden cambiar las cosas y el mundo al paso de unos años e incluso días ►

  • ASÍ ES COMO ME HE IDO ENCOGIENDO JUNTO A MI PERRO

  • DESPUÉS DE VIVIR CON ESTE RETRATO INCÓMODO DURANTE 15 AÑOS, DECIDÍ CONTRATAR AL MISMO FOTÓGRAFO Y HACERLA DE NUEVO

  • ENCONTRÉ ESTA ROPA EN EL SUPERMERCADO Y TUVE QUE INTENTAR RECREAR ESTA FOTO DE MI INFANCIA

  • ESTE ES EL #10YEARCHALLENGE DE MIS PERROS

  • ESTE ES EL MISMO JUGUETE CON 35 AÑOS DE DIFERENCIA.

  • HOY CUMPLE 12 AÑOS DE ESTAR JUNTO A MI FAMILIA

  • MI ABUELO RECREÓ UNA FOTO DE SU INFANCIA DE HACE 80 AÑOS

  • MI PAPÁ Y YO EN EL MISMO LUGAR CON 24 AÑOS DE DIFERENCIA

  • MI PERRO YA NO LE GUSTAN LAS CALABAZAS DE PLÁSTICO

  • MIS PADRES RECREARON SU FOTO DE LUNA DE MIEL DE HACE 40 AÑOS

  • QUISIMOS RECREAR ESTA FOTO EN MEMORIA DE NUESTROS PADRES

  • SOLO PASO UN AÑO Y MI GATO YA NO ENTRA EN SU JUGUETE

  • SON 70 AÑOS DE DIFERENCIA

  • TONY HAWK CON 10 AÑOS DE DIFERENCIA.

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