Vean como este preso pide disculpas por llegar tarde a la cárcel por los trancones

Mientras en Noticias Caracol cubrían el cierre de la vía Bogotá – Villavicencio, el reportero Héctor Rojas se encontraba en el lugar de la noticia para entrevistar a los viajeros que, como consecuencia de los deslizamientos, se encontraban en medio de un trancón monumental.

Sin embargo uno de los viajeros no iba precisamente de vacaciones, es más, apenado por el trancón que afectaba su horario, pidió disculpas a la cárcel hacia donde se dirigía porque no iba a poder llegar a la hora que le exigieron, además de agradecer al noticiero porque así las personas podían comprobar que se trataba del cierre de la vía al llano y no un capricho de su parte.

Como era de esperarse, decenas de burlas se registraron en las redes sociales como consecuencia de su acto, y otros usuarios aplaudieron su acción de llegar tempranito para poder ingresar a la cárcel para poder seguir pagando su pena.