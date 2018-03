¡Tremendo! Escriban su nombre al estilo ‘Firepower’ de Judas Priest

De cara al lanzamiento de su más reciente álbum, Judas Priest quiere que todos sus fans se pinten igual y por eso preparó una sorpresa a través de su página web.

Se trata del ‘Firepower’, el cual conocimos hace algunos días con canciones como ‘Lightning Strike’, ‘Evil Never Dies’, Never the Heroes y el single que le da la bienvenida a este disco, ‘Firepower’.

Lo que hay son motivos pero el regalo lo recibimos nosotros, por eso ahora podemos escribir nuestro nombre como si fuera el logo de la banda. Solo debemos entrar a la página web de Judas Priest.