System of a Down anuncia gira después de tres años fuera de los escenarios

A través de sus redes sociales, la banda de rock estadounidense de ascendencia armenia, System Of A Down, anunció una nueva gira después de tres años fuera de los escenarios, que contará con cuatro conciertos por ciudades de la costa oeste de Estados Unidos e iniciará el mes de octubre.

La primera aparición de la banda conformada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian, John Dolmayan y Ontronik Khachaturian será el día 13 de octubre en el Glen Helen Amphitheater de San Bernardino, California, teniendo a Incubus, Clutch, Pallbearer, At The Driven In y Skeletonwitch como teloneros.

Los tres conciertos siguientes serán en el Talking Stick Resort Arena de Phoneix, Arizona, el día 16; en el Valley View Casino Center de San Diego, California, el 17, y en el T-Mobile Arena de las Vegas, Nevada, el 19. Teniendo a At The Drive-In y Skeletonwitch como teloneros.

¿Será que la banda sacará una nueva producción discográfica? No lo hacen desde ‘Mezmerize / Hypnotize’ en el 2005. ¡Ojalá!