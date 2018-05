¿Cuál es el secreto del círculo negro en WhatsApp?

En los últimos días se ha visto un fenómeno en la aplicación de mensajería móvil más famosa en el mundo, así es, WhatsApp.

Si usted es uno de esos usuarios que se ha preguntado cuál es el secreto que hay detrás del famoso círculo negro que llega a través del chat de la aplicación, y por qué le advierte que no lo debe tocar o sufrirá las consecuencias, pues de antemano le decimos que no hay de qué preocuparse.

Previamente en el chat nos piden que no toquemos el botón negro, pero como buenos seres humanos, la curiosidad nos termina matando, y es por eso que, con los ojos cerrados, terminamos tocando el peligroso círculo negro.

Después de hacer lo que en un comienzo se nos advirtió pasar por alto, mágicamente la pantalla queda totalmente congelada. En ese momento la aplicación no responde y debemos salir de ella y volver a entrar para que WhatsApp responda y todo vuelva a su normalidad.

¿Pero por qué pasa esto?

Si no aguantó la tentación y tuvo que hacerse cargo de las consecuencias, pues no hay de qué preocuparse, pues sus datos están a salvo y la aplicación no ha interferido en su privacidad.

Al igual que las veces anteriores, el círculo negro es una de las tantas cadenas virales a las que estamos expuestos en las redes sociales y se encuentra en varios países, pero este fallo cibernético solo afecta a los usuarios de Android.

El secreto realmente radica en los caracteres que están detrás del mensaje, los cuales al parecer aún no pueden ser procesados de manera efectiva por la aplicación y esto hace que quede congelada. Si bien recuerdan, hace algún tiempo pasaba exactamente lo mismo con una vieja cadena que contenía cuatro mil emojis, la saturación hacía que WhatsApp no tuviera más salida que quedarse congelado.

Así que si pensó que dicho circulo negro inevitable de aludir, no le roba sus datos personales, no se filtra en sus chats ni es un virus que anda por ahí.