Ryan Reynolds desmiente de la mejor manera el rumor que corrió sobre Deadpool 2

Fue un rumor de lo más absurdo, pero alcanzó a correr tan rápido que llegó a oídos del mismo Ryan Reynolds, por eso el propio protagonista tuvo que solucionar de una vez por todas al mejor estilo mercenario para acabar de una vez por todas tantas falsedades.

“Que Reynolds se sentó sobre un bebé en el rodaje de la segunda entrega de Deadpool”, si, suena absurdo pero ese fue el rumor que causó algunas molestas en el actor, tanto así que con una divertida manera dejó claro lo que pasó en la escena.

I want to shut this disgusting rumor down before I start it. Yes, there’s a scene in #deadpool2 in which I have adorable little baby legs. In order to achieve this illusion I did NOT sit on an actual baby… For more than a minute. An hour, tops. pic.twitter.com/9aeOjwoEeq

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 31, 2018