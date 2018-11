Roger Waters bailará en su concierto junto a 20 jóvenes colombianos de estrato 1, 2 y 3

Un grupo de 20 jóvenes de estrato 1, 2 y 3 podrán compartir tarima y bailar junto al fundador y mente creativa de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, quien se presentará este 21 de noviembre en el Estadio El Campín.

El medio Canal Capital, informó que el músico, compositor y cantante británico:

Los jóvenes que compartirán tarima con Waters tienen entre 9 y 23 años, y pertenecen al colectivo Movtómico, del programa Crea, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Gabriela Contreras Borja, de 12 años, una de las niñas que estará con el músico británica le dijo al canal:

“Estoy muy emocionada de haber sido elegida entre el grupo de niños que acompañarán en tarima a Roger Waters, porque desde hace algún tiempo mi familia me hablaba de Pink Floyd y me mostró que sus letras nos enseñan a ser personas críticas e independientes, que no se dejan llevar por la sociedad. Agradezco a las personas que nos escogieron y agradezco a Roger Waters por darnos la oportunidad de presentarnos frente a más de 40.000 personas en representación de los niños de Colombia”.