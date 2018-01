Revelan guión original de la escena del director Skinner con el inspector Archundia

Quienes recuerdan esta cómica escena que vivió el director Skinner al tratar de deslumbrar a su jefe, el inspector Archundia, con un prometido almuerzo, que terminó con la casa de Seymour en llamas, pues esto tenía un guión original.

La escena emitida en 1996, y que hizo parte del capítulo “22 Short Films About Springfield”, mostró como Skinner quería descrestar a Archundia con unas almejas a vapor que se convirtieron en unas ‘hamburguejas al vapor’. Pues el guión original de esta reunión fue revelado por Bill Oakley, escritor del capítulo que a través de un tweet reveló todos los detalles del desenlace de la escena:

