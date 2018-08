Primera foto de la actriz colombiana Natalia Reyes en ‘Terminator’

Hace unos meses, les contamos que la actriz colombiana Natalia Reyes, quien le dio vida a Lady en la novela ‘La vendedora de Rosas’, iba a participar en la nueva película de ‘Terminator’ y hoy, ya conocemos la primera imagen oficial de la cinta la cual será dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron.

La cuenta oficial de ‘Terminator’ en Twitter se publicó la imagen acompaña del siguiente texto:

Aquí la publicación:

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN

— Terminator (@Terminator) 1 de agosto de 2018