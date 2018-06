Periodista colombiana fue acosada sexualmente mientras transmitía en Rusia 2018

La periodista colombiana Julieth González Theran, quien trabaja para el canal de televisión DW en español, fue víctima de un acosador sexual, el cual la besó y tocó sin su consentimiento, mientras transmitía en vivo para su medio.

El lamentable hecho sucedió en Saransk, ciudad rusa en donde la Selección Colombia se estuvo preparando para su partido debut contra Japón en el Mundial Rusia 2018.

El video fue registrado por la cadena de televisión alemana Deutsche Welle, para quien la colombiana estaba realizando un informe.

La periodista colombiana declaró en sus redes sociales que:

“Llevaba como dos horas en el lugar preparando las cosas y no me pasó absolutamente nada. Pero cuando estaba en vivo, al aire, fue cuando este sujeto se aprovechó de eso, se me tiró encima, me dio un beso y me tocó el seno. Tenía que continuar, después intenté ver si el tipo seguía por allí pero se había ido. No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso”.