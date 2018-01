Padre de Amy Winehouse asegura que el fantasma de su hija le visita a menudo

Fuente: Bang Media

Hace ya seis años que Amy Winehouse falleció debido a una sobredosis de alcohol, pero el recuerdo de la malograda cantante sigue muy presente tanto entre sus fans como entre sus seres queridos, aunque en el caso de su padre los motivos que le llevan a acordarse casi a diario de su hija son algo diferentes. Según ha asegurado ahora en su última entrevista pública, la estrella de la música se manifiesta a menudo cuando él se encuentra en su casa de Kent, Inglaterra, unas apariciones que -pasado el susto inicial- ha aprendido a interpretar como una señal de que Amy no les ha dejado del todo.

“Después de tres años, había comenzado a pensar que quizá algún regresaría de alguna manera, y sí que lo hace; no en el sentido físico, sino a nivel espiritual. Ocurre todo el tiempo”, explica Mitch en una nueva entrevista concedida al periódico The Sun. “Su espíritu llega y se sienta a los pies de la cama. Se queda sentada ahí, y tiene su mismo aspecto, con su misma cara preciosa, y se me queda mirando. Yo le pregunto si está bien porque me pone algo nervioso que esté ahí, pero al mismo tiempo también resulta reconfortante saber que está cerca, siempre a mi alrededor”.