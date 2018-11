Padre abrió la venta de su hija recién nacida porque quería un niño

A través de redes sociales el sujeto identificado como Xiaohui puso en venta a su pequeña hija de una semana de nacida, alegando su decepción porque, según él, quería un varón.

De acuerdo con medios ingleses, el hombre originario de China abrió la venta de la pequeña en 40,000 yuanes, algo así como 6,000 dólares.

Las ofertas no se hicieron esperar, y la más acertada fue la de una pareja que por años había tratado de tener hijos pero habían fallado en sus intentos. El padre fue contactado y cerraron la venta de la pequeña. Sin embargo la madre de Xiaohui denunció la venta de la pequeña y todo se salió de las manos, pues el padre biológico beberá enfrentarse con 10 años en prisión.

Sandra Spicy: Chinese man desperate for a son sells his 10-day-old daughter to strangers for £4,500: https://t.co/Tp2BKpZhPM pic.twitter.com/CxddXb8osM

