Mujer peruana recibió 21 patadas de su esposo y ella le respondió con 21 latigazos

En un video compartido por la página de Facebook ‘Cajamarca Reporteros’, se ve cómo una mujer golpea con un látigo a su esposo, 21 veces, porque este le propinó 21 patadas en todo su cuerpo.

Con el apoyo de la comunidad campesina de Cajamarca, Perú, de la cual los protagonistas del video hacen parte, la mujer decidió que debía reprender a su esposo de una manera similar con la que el hombre la lastimó.

“Te está pegando tu esposa así como tú le has pegado a ella. Le has dado 21 patadas, ahora la señora te va dar 21 latigazos para que tú no la agredas a ella”, le explica uno de los integrantes de la comunidad de campesinos, al esposo.

“¿Duele?, así le duele a ella las patadas”, se escucha decir a una de las personas que aparecen en el video a el hombre, mientras su esposa le propina los 21 latigazos.

El video ya cuenta con miles de reproducciones: